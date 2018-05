Autore:

Matteo Gallucci

WIRELESS Elementare, Watson! I veicoli elettrificati diverranno sempre più diffusi soprattutto quando saranno più convenienti in termini di semplicità e velocità di ricarica rispetto ad un motore a combustione interna. Per arginare lo scoglio dell'accessibilità alla ricarica veloce, e ridurre il gap cone le vetture tradizionali, BMW tira fuori il coniglio dal cilindro con l'innovativo sistema di ricarica wireless per le sue auto plug-in.

ADDIO PLUG-IN Inizialmente il dispositivo di ricarica wireless sarà disponibile solo per la Serie 530e iPerformance eliminando la il procedimento di ricarica plug-in dell'auto. Infatti basterà parcheggiare la Serie 5 sopra il caricatore a piastra e il sistema a induzione farà il resto in totale autonomia. Funziona praticamente come un pad di ricarica wireless per smartphone ovviamente in scala molto più grande.

COME FUNZIONA Il sistema comprende un GroundPad che potrà essere riposto nel vialetto di casa o nel parcheggio dell'auto predefinito e un CarPad fissato sul lato inferiore del veicolo. I due dispositivi comunicano tra loro creando un campo magnetico a una distanza di circa otto centimetri e la ricarica delle batterie avviene a 3,2 kW utilizzando una comune presa domestica da 220V. Quanto tempo ci vuole per una ricarica completa? Solo tre ore e mezza senza premere nessun pulsante. Les jeux sont faits!

DOVE E QUANDO I tempi di produzioni non sono affatto distanti, anzi, il sistema di ricarica wireless sarà pronto già per luglio 2018. BMW vuole giocare in Casa e darà la priorità al mercato tedesco con una offerta di leasing sul nuovo prodotto, ma presto questa tecnologia sarà esportata negli USA, in UK, in Giappone, fino in Cina. È molto prevedibile scommettere che nel prossimo futuro la ricarica wireless sarà integrata a molti altri modelli di BMW.

PRIMA DI TUTTI La Casa di Monaco sarà il primo brand automobilistico a montare direttamente in fabbrica il sistema di ricarica induttiva wireless completamente integrato per i veicoli ibridi plug-in. Il prezzo di queta rivoluzionaria tecnologia non è stato ancora reso noto.