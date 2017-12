Autore:

Emanuele Colombo

BLOCCHI DEL TRAFFICO Ci risiamo: a Bergamo, Milano, Pavia, Torino e Venezia, dopo Natale, è scattato il blocco del traffico per cercare di ridurre l'inquinamento dell'aria. Ecco la situazione nelle varie città.

MILANO A Milano dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone fino alla classe di inquinamento Euro 4 compresa. Fermi anche i mezzi a gasolio Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 per il trasporto merci dalle 8:30 alle 12:30. Il blocco resterà in vigore finché l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) non certificherà l'abbassamento dei valori di PM10 entro i limiti di legge per due giorni consecutivi.

I RISCALDAMENTI A Milano sono regolamentati anche i riscaldamenti: vietato usare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con prestazioni al di sotto della classe 3 stelle; non è consentito utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere falò, barbecue, fuochi d’artificio ed è obbligatorio ridurre di 1 grado centigrado la temperatura all’interno delle abitazioni, che quindi non potrà superare i 19°.

TORINO A Torino è per ora disposto il blocco dalle 8:00 alle 19:00 dei veicoli a uso privato diesel fino alla classe Euro 5 compresa e quelli alimentati a benzina, gpl e metano classificati Euro 0. I veicoli per il trasporto merci possono circolare se alimentati a GPL o a metano: fermi gli altri tra le 8:30 e le 14:00 e tra le 16:00 e le 19:00.

VENEZIA A Venezia è stato disposto lo stop alle auto private diesel fino alla classe Euro 4 e quelle a benzina Euro 0 ed Euro 1. Fermi anche i veicoli commerciali a gasolio fino alla classe Euro 3 compresa e i motoveicoli a 2 tempi Euro 0. Stop anche ai riscaldamenti domestici alimentati a biomassa fino alla classe 2, i falò e i fuochi d'artificio, se non per manifestazioni autorizzate.

BERGAMO COME PAVIA A Bergamo e Pavia, dalle 8,30 alle 18,30 non possono circolare le auto diesel fino alla classe Euro 4 compresa, mentre lo stop dei mezzi commerciali è limitato dalle 8,30 alle 12,30, fino alla classe Euro 3.