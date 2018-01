Autore:

Lorenzo Centenari

RIENTRO BAGNATO... Genitori che a testa bassa tornano alla scrivania d'ufficio, figli di nuovo chini sui banchi di scuola. Non bastasse la malinconia per il rientro dalle vacanze, ecco aggiungersi il maltempo. Epifania bagnata, e con buone probabilità anche Epifania congestionata. Abituati a chiamare per nome anticicloni, uragani e ogni fenomeno atmosferico locale o tropicale, non potevamo mancare di battezzare con un titolo da film anche la perburbazione in arrivo nel weekend del 6 e 7 gennaio. Un...freddoloso benvenuto allora a "Befana Storm", sgradito compagno di controesodo degli italiani che tra oggi e domenica affronteranno il viaggio di ritorno.

URAGANO BEFANA Anziché dolcetti e carbone, Befana Storm vuoterà nei calzini degli italiani pioggia e neve. Dei suoi superpoteri, già ne hanno fatto le spese i villeggianti di Cervinia, bloccati in casa per un giorno intero con le strade del paese sepolte da due metri di fiocchi. Domani sabato 6 gennaio, ancora nevicate sui settori alpini sopra i 1.000 metri, specie occidentali, e su quelli prealpini sopra i 1.400 metri. Alle basse altitudini, previste invece piogge su Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia occidentale e Lombardia, mentre il Triveneto registrerà fenomeni più isolati e mitigati. La neve potrebbe tornare a scendere copiosa domenica 7: se al Nord in pianura il cielo sarà nuvoloso, con piogge sui settori più settentrionali, Valle d'Aosta e Piemonte potrebbero tornare a imbiancarsi sotto nevicate a forte intensità, almeno sopra i 1.000 metri. Maltempo anche al Sud, ma temperature alte grazie ai venti di Scirocco.

CODE SÌ, CODE NO Veniamo al traffico. Non si ripeteranno i drammatici picchi estivi, tuttavia in prossimità delle grandi città (Milano, Roma, Napoli, Bologna), complice anche il maltempo stesso, domani e domenica l'eventualità di imbottigliamenti è tutt'altro che remota. Più a rischio code la giornata di domani 6 gennaio: informarsi dettagliamente, prima di abbandonare case e alberghi e mettere in moto l'auto. Il pericolo è quello di festeggiare la Befana chiusi dentro l'abitacolo. Ma non è al riparo da possibili disagi nemmeno domenica 7: circolazione interdetta ai mezzi pesanti per due giorni, ma il traffico dei ritardatari potrebbe risultare molto intenso. Insomma, un rientro dalle vacanze ricco di suspence. Guidate d'astuzia, e ingannerete meteo e ingorghi.