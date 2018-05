Autore:

Giulia Fermani

ORA E' REALTA' Lo scorso ottobre Chicco e Samsung avevano presentato il prototipo del soggiolino BebèCare, ​un dispositivo connesso capace, attraverso un SMS, di avvisare il conducente qualora inavvertitamente dovesse lasciare il piccolo nell'auto. Buone notizie per mamma e papà: in arrivo a fine maggio sul mercato italiano i primi due seggiolini.

I PRIMI SEGGIOLINI Quelli in arrivo a maggio sono i primi due seggiolini auto Chicco con sensori BebèCare integrati sviluppati in Italia per evare la presenza e i movimenti del bambino sul seggiolino notificandolo attraverso il sistema sviluppato da Samsung agli smartphone collegati tramite l’apposita app BebèCare. I primi seggiolini a beneficiare dei sensori BebèCare sono i seggiolini auto Chicco modello Oasys 0+ e Oasys i-Size.