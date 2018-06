Autore:

La Redazione

AUTO IBRIDE Si fa un gran parlare di auto ibride, perché a loro appartiene il futuro. Sono auto che quando circolano inquinano meno e, per questo, sono più libere di muoversi nelle grandi città. Inoltre possono godere di vantaggi fiscali, che i Italia differiscono di regione in regione. Guai, però, a pensare che le auto ibride siano tutte uguali.

LE DIFFERENZE Esistono tre categorie di auto ibride: quelle Mild, le Full e le Plug In. Ognuna di esse porta con sé caratteristiche tecniche peculiari, che possono differenziarla sensibilmente dalle altre per tipologia di guida da adottare, per vantaggi fiscali e per costi di manutenzione.

A CONFRONTO Noi abbiamo deciso di confrontare una Suzuki Swift, una Toyota C-HR e una Mitsubishi Outlander per darvi una panoramica chiara delle differenze che si possono trovare tra un'auto Mild, una Full e una Plug In hybrid.