IBRIDAZIONE DELLA SPECIE Associare le proprietà di un motore a combustione interna coi vantaggi della propulsione elettrica. È la mission affidata alle auto ibride, segmento dove oggi si concentrano ingenti sforzi e dalla quale il mercato riceve il maggior contributo ecologico. Rispetto all’auto 100% elettrica, un’idea ancora lontana dalla diffusione di massa (almeno in Italia), la duplice alimentazione rappresenta allo stato attuale una delle soluzioni più virtuose e intelligenti. Nonché la forma più naturale di transizione dai combustibili fossili alla "zero emission mobility" in senso stretto.

HYBRID CONTAGION Un tempo riservato principalmente a modelli di lusso, l’ibrido ha pian piano contagiato anche le fasce popolari e sperimentato strade alternative. Come l’abbinamento al gasolio e la convivenza con sistemi di ricarica esterna (plug-in hybrid). Pensi all’ibrido e ti viene in mente Prius, cui spetta il merito di aver per prima (1997) ibridizzato i segmenti inferiori. Il successo dell’eco-Toyota ha poi ispirato la ricerca a livello globale, favorito la moltiplicazione delle proposte e accelerato la segmentazione della nicchia.

COS'È UN'AUTO IBRIDA? Benché la maggior parte degli automobili abbia ormai ben chiaro di che cosa si parli, alcuni di noi fanno invece ancora confusione. Mini lezione di tecnica: un veicolo ibrido, più propriamente veicolo a propulsione ibrida, è un mezzo dotato di un sistema di propulsione a due o più componenti (nel nostro caso, un motore elettrico e un motore termico) che lavorano in sinergia fra di loro, incrementando le prestazioni dell'auto, e al tempo stesso riducendo i consumi di carburante.

QUANTE FORME DI IBRIDO ESISTONO? A seconda del grado di ibridazione (potenza del propulsore elettrico rispetto alla potenza totale) e della capacità di immagazzinare energia elettrica, si individuano tre livelli: full hybrid, quando il sistema elettrico è in grado da solo di far avanzare il veicolo su un ciclo di guida normalizzato, a prescindere dall'autonomia delle batterie; mild hybrid, quando il modo di funzionamento puramente elettrico non è in grado di seguire per intero un ciclo di guida; infine micro hybrid, da non confondere con la propulsione tradizionale munita di sistema start & stop.

CHE COS'È UN'IBRIDA PLUG-IN? L'auto ibrida elettrica plug-in (PHEV, ovvero Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è un tipo di auto a propulsione ibrida le cui batterie possono essere caricate anche senza l'ausilio del motore a combustione interna, utilizzando cioè una fonte di energia elettrica esterna, collegata attraverso un cavo (in futuro, anche in modalità wireless). Data la maggiore capacità degli accumulatori rispetto alle ibride tradizionali, un'ibrida plug-in può generalmente avanzare anche solo in elettrico per alcune decine di chilometri.

QUANDO CONVIENE COMPRARE UN'AUTO IBRIDA? I vantaggi della duplice alimentazione si manifestano principalmente in un contesto urbano, ovvero in condizioni nelle quali la marcia è composta da un susseguirsi di accelerazioni e frenate. Proprio la fase di rallentamento, spontaneo oppure forzato, è quella in cui le batterie accumulano nuova energia, da spendersi non appena il guidatore torni con il piede sul gas. Considerate l'acquisto di un'ibrida, quindi, se abitate in una grande città, e se il vostro raggio di spostamento difficilmente oltrepassa l'anello delle tangenziali.

QUALI SONO I VANTAGGI DELL'AUTO IBRIDA? Al giorno d’oggi, l’ibrido è probabilmente la formula più completa in assoluto: prestazioni buone, consumi ridotti, autonomia estesa. Sono i prezzi di listino, semmai, a risultare poco favorevoli: disincentivo da compensarsi tuttavia nel corso degli anni a suon di agevolazioni fiscali (in alcune regioni il bollo è gratis per i primi anni) e circolatorie (accesso a Ztl, esenzione del ticket parcheggio, circolazione durante i blocchi del traffico, etc.).

QUALI SONO GLI SVANTAGGI DELL'AUTO IBRIDA? Contrariamente all'impiego metropolitano, durante la marcia autostradale o extraurbana veloce la propulsione ibrida restituisce benefici minimi. Un'andatura sostenuta, e soprattutto costante, annulla infatti (o quasi) la possibilità per gli accumulatori di recuperare energia elettrica. Escludete l'alimentazione mista, quindi, se siete divoratori di autostrade: viaggerete quasi esclusivamente a benzina (o a gasolio, nel caso di un ibrido diesel), portando a spasso un motore elettrico quasi del tutto inutile. Se non alla ripartenza dopo una sosta all'area di servizio.

QUANTO CONSUMA UN'AUTO IBRIDA? Al di là dei valori ufficiali comunicati dai costruttori, i consumi oscillano anche di molto a seconda del proprio stile di guida, nonché del tipo di impiego che si fa dell'auto stessa. Su strade urbane, il differenziale con un veicolo monoalimentato sarà sensibile. Assottigliandosi man mano che si abbandona la città e si frequentano contesti extraurbani. Detto questo, il consumo misto risulta sempre inferiore a quello di un equivalente modello esclusivamente a combustione interna. Di quanto, dipende da voi.

QUALI SONO LE AUTO IBRIDE? Ecco, di seguito, l'elenco completo dei modelli ibridi oggi in commercio in Italia. Per ciascuno, specifichiamo tipologia di carrozzeria, cilindrata del motore endotermico, potenza combinata di sistema, consumi nel ciclo misto, emissioni di CO2, infine eventuale autonomia in modalità esclusivamente elettrica. Oltre, ovviamente, al prezzo di listino aggiornato. Per ulteriori informazioni su allestimenti e schede tecniche, potete sempre consultare il nostro listino del nuovo. Buona ricerca.



CITYCAR IBRIDE

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid: 90 CV, 4,3 l/100 km, 97 g/km CO2, prezzi da 16.950 euro



UTILITARIE IBRIDE

BMW i3 0.6 Range Extender: 170 CV, 13 g/km CO2, autonomia elettrica di 200 km, prezzi da 43.850 euro

Toyota Yaris 1.5 Hybrid: 101 CV, 3,3 l/100 km, 75 g/km CO2, prezzi da 19.500 euro

Suzuki Swift 1.2 Hybrid: 90 CV, 4,0 l/100 km, 90 g/km CO2, prezzi da 17.690 euro



COMPATTE IBRIDE

Audi A3 1.4 TFSI e-tron (Plug In-Hybrid): 204 CV, 1,6 l/100 km, 36 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 39.850 euro

Lexus CT 200h 1.8 Hybrid: 136 CV, 3,8 l/100 km, 88 g/km CO2, prezzi da 32.100 euro

Suzuki Baleno 1.2 Hybrid: 90 CV, 4,0 l/100 km, 94 g/km CO2, prezzi da 17.600 euro

Toyota Auris 1.8 Hybrid: 136 CV, 3,6 l/100 km, 82 g/km CO2, prezzi da 24.500 euro



BERLINE IBRIDE

BMW Serie 3 2.0 330e (Plug-In Hybrid): 252 CV, 1,9 l/100 km, 44 g/km CO2, autonomia elettrica di 40 km, prezzi da 47.350 euro

BMW Serie 5 2.0 530e (Plug-In Hybrid): 252 CV, 1,9 l/100 km, 44 g/km CO2, autonomia elettrica di 40 km, prezzi da 59.050 euro

BMW Serie 7 2.0 740e (Plug-In Hybrid): 326 CV, 2 l/100 km, 49 g/km CO2, autonomai elettrica di 40 km, prezzi da 101.400 euro

DS5 2.0 Hybrid (Ibrida Diesel): 200 CV, 3,9 l/100 km, 103 g/km CO2, prezzi da 50.600 euro

Ford Mondeo 2.0 Hybrid: 187 CV, 3,9 l/100 km, 89 g/km CO2, prezzi da 34.450 euro

Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid: 141 CV, 3,4 l/100 km, 79 g/km CO2, prezzi da 25.300 euro

Hyundai Ioniq 1.6 Plug-In Hybrid: 141 CV, 1,1 l/100 km, 26 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 33.900 euro

Infiniti Q50 3.5 Hybrid: 364 CV, 5,9 l/100 km, 139 g/km CO2, prezzi da 51.990 euro

Infiniti Q70 3.5 Hybrid: 364 CV, 6,2 l/100 km, 145 g/km CO2, prezzi da 63.450 euro

Kia Optima 2.0 Plug-In Hybrid: 205 CV, 1,6 l/100 km, 37 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 44.000 euro

Lexus IS 300h 2.5 Hybrid: 223 CV, 4,3 l/100 km, 99 g/km CO2, prezzi da 41.300 euro

Lexus GS 300h 2.5 Hybrid: 223 CV, 4,8 l/100 km, 104 g/km CO2, prezzi da 53.000 euro

Lexus GS 450h 3.5 Hybrid: 345 CV, 6,2 l/100 km, 145 g/km CO2, prezzi da 73.000 euro

Lexus LS 500h 3.5 Hybrid: 359 CV, 7,1 l/100 km, 161 g/km CO2, prezzi da 105.000 euro

Mercedes Classe C 2.1 C 300 h (Ibrida Diesel): 231 CV, 3,6 l/100 km, 94 g/km CO2, prezzi da 49.200 euro

Mercedes Classe C 2.0 C350 e (Plug-In Hybrid): 279 CV, 2,1 l/100 km, 48 g/km CO2, autonomia elettrica di 30 km, prezzi da 49.900 euro

Porsche Panamera 2.9 E-Hybrid (Plug-In Hybrid): 462 CV, 2,5 l/100 km, 56 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi 113.230 euro

Toyota Prius 1.8 Hybrid: 122 CV, 3,4 l/100 km, 78 g/km CO2, prezzi da 29.500 euro

Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid: 122 CV, 1 l/100 km, 22 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 41.600 euro

Volvo S90 2.0 T8 Twin Engine (Plug-In Hybrid): 407 CV, 2 l/100 km, 46 g/km CO2, autonomia elettrica di 45 km, prezzi da 72.950 euro



STATION WAGON IBRIDE

Kia Optima Sportswagon 2.0 Plug-In Hybrid: 205 CV, 1,6 l/100 km, 33 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 45.750 euro

Mercedes Classe C SW 2.1 C 300 h (Ibrida Diesel): 231 CV, 3,6 l/100 km, 94 g/km CO2, prezzi da 51.100 euro

Mercedes Classe C SW 2.0 C350 e (Plug-In Hybrid): 279 CV, 2,1 l/100 km, 48 g/km CO2, autonomia elettrica di 30 km, prezzi da 51.800 euro

Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 E-Hybrid (Plug-In Hybrid): 462 CV, 2,5 l/100 km, 56 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 116.000 euro

Volvo V60 2.4 D6 Twin Engine (Plug-In Hybrid): 288 CV, 1,8 l/100 km, 48 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 59.870 euro

Volvo V90 2.0 T8 Twin Engine (Plug-In Hybrid): 407 CV, 2,1 l/100 km, 46 g/km CO2, autonomia elettrica di 40 km, prezzi da 75.910 euro



MONOVOLUME IBRIDE

BMW Serie 2 Active Tourer 1.5 225xe (Plug-In Hybrid): 224 CV, 2 l/100 km, 52 g/km CO2, autonomia elettrica di 41 km, prezzi da 38.250 euro

Renault Scénic 1.5 dCi Hybrid Assist (Ibrida Diesel): 110 CV, 3,6 l/100 km, 94 g/km CO2, prezzi da 29.150 euro

Renault Grand Scénic 1.5 dCi Hybrid Assist (Ibrida Diesel): 110 CV, 3,6 l/100 km, 94 g/km CO2, prezzi da 30.650 euro

Toyota Prius Plus 1.8 Hybrid: 136 CV, 4,6 l/100 km, 106 g/km CO2, prezzi da 32.750 euro



SUV/CROSSOVER IBRIDI

Audi Q7 3.0 TDI e-tron (Diesel Plug-In Hybrid): 373 CV, 1,8 l/100 km, 48 g/km CO2, autonomia elettrica di 56 km, prezzi da 87.000 euro

BMW X5 2.0 xDrive40e (Plug-In Hybrid): 313 CV, 3,3 l/100 km, 77 g/km CO2, autonomia elettrica di 31 km, prezzi da 75.300 euro

Kia Niro 1.6 HEV: 141 CV, 3,8 l/100 km, 88 g/km CO2, prezzi da 25.000 euro

Lexus NX 2.5 Hybrid: 197 CV, 5,2 l/100 km, 121 g/km CO2, prezzi da 47.800 euro

Lexus RX 450h 3.5 Hybrid: 313 CV, 5,5 l/100 km, 127 g/km CO2, prezzi da 69.500 euro

Mercedes GLE 3.0 500 e (Plug-In Hybrid): 442 CV, 3,3 l/100 km, 78 g/km CO2, autonomia elettrica di 30 km, prezzi da 85.050 euro

Mini Countryman 1.5 Cooper S E (Plug-In Hybrid): 224 CV, 2,1 l/100 km, 55 g/km CO2, autonomia elettrica di 40 km, prezzi da 39.100 euro

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV: 203 CV, 1,8 l/100 km, 41 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 47.800 euro

Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV: 404 CV, 2,8 l/100 km, 64 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km prezzi da 90.200 euro

Range Rover 2.0 Si4 PHEV: 404 CV, 2,8 l/100 km, 64 g/km CO2, autonomia elettrica di 50 km, prezzi da 122.800 euro

Toyota C-HR 1.8 Hybrid: 122 CV, 3,8 l/100 km, 86 g/km CO2, prezzi da 28.550 euro

Toyota RAV4 2.5 Hybrid: 197 CV, 4,9 l/100 km, 115 g/km CO2, prezzi da 34.650 euro

Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine (Plug-In Hybrid): 408 CV, 2,1 l/100 km, 48 g/km CO2, autonomia elettrica di 45 km, prezzi da 69.500 euro

Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine (Plug-In Hybrid): 400 CV, 2,1 l/100 km, 49 g/km CO2, autonomia elettrica di 45 km, prezzi da 81.100 euro



COUPÈ IBRIDE

BMW i8 1.5 Plug-In Hybrid: 374 CV, 2,1 l/100 km, 46 g/km CO2, autonomia elettrica di 37 km, prezzi da 163.200 euro

Honda NSX 3.5 Hybrid: 581 CV, 10,0 l/100 km, 228 g/km CO2, prezzi da 201.000 euro

Lexus RC 300h 2.5 Hybrid: 223 CV, 4,9 l/100 km, 113 g/km CO2, prezzi da 49.800 euro

Lexus LC 3.5 Hybrid: 359 CV, 6,4 l/100 km, 145 g/km CO2, prezzi da 105.500 euro