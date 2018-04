Autore:

Lorenzo Centenari

CROCE E DELIZIA Non è che agli italiani l'auto elettrica non piaccia. È che non hanno un motivo valido per comprarne una. Almeno, fino a quando la politica non promuoverà campagne di incentivi, e i costi per la ricarica della batteria non scederanno a livelli più competitivi. Un sondaggio commissionato da Legambiente tenta di far luce sul fenomeno: a differenza di altri Paesi europei, nello Stivale l'elettrico è ancora al palo.

IL REPORT Un italiano su tre (33%) sarebbe disposto ad acquistare un'auto elettrica se la ricarica costasse meno. Una percentuale simile, il 29%, scarta l'alternativa perché invece mancano incentivi fiscali, assenti anche su una quota minima del valore. Ancora: il 23% degli intervistati sposerebbe l'elettrico se la rete di rifornimento fosse più capillare, il 21% se fosse possibile ricaricare a casa. La maggiore durata della carica spingerebbe all'acquisto il 25%, le migliori performance il 14%. Ci vuole pazienza.