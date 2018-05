Autore:

Marco Congiu

SCHIANTO NELLA NOTTE Nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, in viale Legioni Romane vicino alla fermata Primaticcio, Laura Paulina Calahorrano Quijo, nota cantante sudamericana, ha trovato la morte in un incidente stradale.

LA DINAMICA La Calahorrano si trovava a bordo di un'auto elettrica della società Share'n go, alla guida della quale si trovava un conoscente di 27 anni. L'auto, che si apprestava ad eseguire un'inversione a U, è stata colpita in pieno da un SUV Porsche che sopraggiungeva in quel momento, andando a carambolare contro altre 7 auto parcheggiate. La donna è rimasta intrappolata tra le lamiere. Trasportata con urgenza all'ospedale San Carlo, la Calahorrano è morta poco dopo.

VOCE DELL'ECUADOR Laura Paulina Calahorrano, 42 anni, era una delle voci più celebri dell'Ecuador. Famosissima in Sudamerica, era spesso ospite nel nostro paese in occasione di serate ed eventi di musica latinoamericana.