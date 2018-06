Autore:

Marco Congiu

NUOVO CORSO Audi ha da poco svelato la nuova Q8, suo SUV di punta con carrozzeria coupé ed un look che, in alcuni dettagli, richiama da vicino la Lamborghini Urus. I nostri sempre attenti fotografi, comunque, non si sono fatti scappare un'anteprima di un certo livello: quella che vedete in queste immagini è la nuova Audi SQ8.

SPORTIVA SENZA ESAGERARE Come da tradizione per tutte le Audi marchiate S, la SQ8 presenta molti richiami sportivi senza tuttavia esagerare. Abbiamo un frontale rivisto, più grintoso e deciso nelle già forti linee stilistiche, oltre ad un posteriore che sfoggia una doppia coppia di terminali di scarico ed un estrattore dal sicuro effetto scenico.

IL V8 ASPETTERÀ Sotto il cofano della Audi SQ8 dovrebbe trovare spazio un motore TFSI V6 3.0 litri di cilindrata. La potenza dovrebbe attestarsi sui 470 CV ma, dato che la piattaforma costruttiva che utilizza la SQ8 è la medesima della Lamborghini Urus, è più che lecito aspettarsi un V8 da oltre 600 CV per la nuova Audi RSQ8.