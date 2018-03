Autore:

Marco Congiu

QUANTO COSTA Abbiamo visto la nuova Audi E-Tron al Salone di Ginevra. Anche se non in maniera definitiva, ed ancora con camuffature da concept, Audi ha diffuso i prezzi del SUV elettrico che arriverà nei concessionari nel corso del 2018. Per portarsi a casa la nuova Audi E-Tron Quattro bisognerà spendere almeno 80.000 euro, almeno secondo il prezzo fissato per la Germania. In Norvegia, questo crossover ha già fatto il boom di prevendite, con ordini superiori alle 3.500 unità.

ANTI-TESLA Si stanno moltiplicando le rivali della Tesla Model X, SUV elettrico presentato dal costruttore californiano ormai 3 anni fa: Mercedes è in rampa di lancio con l'EQ C, oltre alla neonata Jaguar I-Pace e alla cinese NIO ES8, anche Audi è pronta a lanciarsi nella mischia con la E-Tron Quattro. Aspettando anche la E-Tron GT che verrà svelata in pochi anni.