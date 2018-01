Autore:

Lorenzo Centenari

POLIZZA DI FATTO Uniti nella vita quotidiana, presto anche nella polizza auto. La classica famiglia del Mulino Bianco? Sempre più rara. La società cambia, e il mondo assicurativo si adegua. L'IVAAS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sta considerando l'ipotesi di riconscere in chiave RC Auto anche le coppie di fatto. Sia etero, sia quelle composte da soggetti dello stesso sesso. Oltre che i figli dell'automobilista e il coniuge convivente, la classe di merito di conversione universale (classe CU) verrebbe estesa anche a vari altri soggetti. Tra i quali, appunto, i membri delle unioni civili.

UNIONI CIVILI E NON SOLO La svolta dell'IVAAS prende dunque le mosse dai mutamenti che il nucleo familiare in senso tradizionale sta oggi attraversando. Maturi i tempi affinché categorie di assicurati in precedenza trascurati godano a loro volta degli stessi benefici erogati in favore dei clienti convenzionali. Oltre che ai conviventi di fatto, l'applicazione della classe di merito universale sarà concessa anche al coniuge in regime di separazione legale dei beni, all'abituale conducente di un veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, al convivente che abbia acquisito la proprietà del veicolo a titolo ereditario, inoltre all'utilizzatore di un veicolo in leasing operativo o finanziario, oppure di noleggio a lungo termine.