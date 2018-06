Autore:

La Redazione

ERA ORA Passo in avanti considerevole per l'Arabia Saudita. Da questo giugno 2018, finalmente, anche le donne sono libere di prendere la patente di guida. Il nuovo permesso si estende anche all'uso della motocicletta e alla possibilità di condurre non soltanto le auto private ma anche i taxi e gli autobus pubblici Già alla fine della scorsa estate, precisamente il 26 settembre, il Re Salman aveva emanato un decreto a riguardo dopo che il figlio, il Principe ereditario Mohammed bin Salman, si era speso in prima persona per dare una ventata d'aria fresca alla monarchia araba. Passo in avanti considerevole per. Da questo, finalmente, anche lesono libere di prendere laGià alla fine della scorsa estate, precisamente il 26 settembre, il Re Salman aveva emanato un decreto a riguardo dopo che il figlio, il Principe ereditario Mohammed bin Salman, si era speso in prima persona per dare una ventata d'aria fresca alla monarchia araba.