Autore:

Marco Congiu

PENSIONE L'Alfa Romeo MiTo uscirà di produzione a luglio 2018. La piccola di FCA, realizzata sul pianale Small fatto debuttare dalla Fiat Punto, ha registrato numeri interessanti nella sua vita, soprattutto nel nostro paese. Numeri che, tuttavia, da un po' di tempo a questa parte erano in lenta decrescita, nonostante un restyling avvenuto nel 2016. Cosa dobbiamo aspettarci adesso? Gli sconti dovrebbero arrivare con gli ultimi lotti di produzione, anche grazie alle km 0 e alle vetture aziendali.

MENOMILLE Sul sito istituzionale di Alfa Romeo, la MiTo Urban è proposta con un prezzo di partenza di 12.250 euro che scende a 11.250 grazie al finanziamento MenoMille FCA Bank. L'allestimento Urban si arricchisce con cerchi in lega, radio 5” Uconnect, finiture cromo satinate e spoiler, mentre il finanziamento MenoMille prevede un anticipo pari a zero e 72 rate mensili da 203 euro. È logico, tuttavia, aspettarsi altre offerte ad hoc in vista dell'uscita di produzione della MiTo, data la presenza di lotti ancora da piazzare.

DA UN POSTO ALL'ALTRO L'addio alla produzione dell'Alfa Romeo MiTo coincide con la ricollocazione di 1000 dipendenti dalla sede di Mirafiori a quella di Grugliasco. Nella sua decennale carriera, la MiTo ha realizzato un boom di vendite nel 2009, quando in Europa è stata consegnata in 62 mila esemplari. Da allora in avanti, l'indice non è riuscito a registrare gli stessi numeri, fino a toccare le 11 mila unità vendute a livello europeo nel 2017.

COSA ARRIVA? Si è parlato a lungo di una seconda generazione della MiTo, sino ad ipotizzare anche una crossover. Tutte le notizie ufficiali, comunque, arriveranno il prossimo giugno, quando verranno ufficialmente comunicati i piani di Alfa Romeo.