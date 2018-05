Autore:

Marco Congiu

COME FARE? Le auto usate sono un mercato in forte crescita. Fino a quando le case patrocinano direttamente l'usato tramite le proprie concessionarie, è normale che ci si possa fidare anche ciecamente. Ma cosa fare quando invece acquistiamo un'auto usata da un privato? Noi proviamo a darvi qualche consiglio.

NIENTE FREGATURE La prima app che vi consigliamo si chiama Infotarga. Si tratta di un software capace di fornirvi tutte le indicazioni utili sull'auto dei vostri sogni. Totalmente gratuito, è capace di garantirvi – dopo l'inserimento di opportuni captcha – la lettura precisa di dati come il chilometraggio reale emerso dall'ultima revisione, i dati tenici dell'auto, i costi di bollo e assicurazione e perfino se l'auto che avete visionato sia stata rubata oppure no. Il tutto a costo zero, evitando di passare per il PRA.

QUANTO COSTANO I RICAMBI? Un particolare non da poco per chi vuole acquistare un'auto usta magari di un certo blasone si trova alla voce ricambi. Con l'app AutoDoc il problema non si pone più: dal vostro smartpone potrete ordinare comodamente dal divano quella pompa d'iniezione che vi serviva tanto, il tutto con un risparmio economico andando a vedere sempre il pezzo meno caro. Una volta che vi sarà arrivato il ricambio a casa non dovrete far altro che portarlo in officina per farvelo montare e tac, il gioco è fatto.

AUTO NUOVA, NUOVE SCADENZE Quando si cambia auto dopo parecchio tempo, spesso e volentieri si fa fatica a ricordarsi delle nuove scadenze collegate alla spyder usata che ci siamo messi in garage. Disponibile sia per iPhone che per Android, Veicoli è un'app che ci consente di avere un assistente 24/7 che ci ricorda quando cambiare le gomme, quando rinnovare bollo e assicurazione ed effettuare la revisione. In aggiunta a ciò, abbiamo a disposizione delle schede dove segnare le spese di consumo dell'auto, dai carburanti all'autostrada, per vedere quanto effettivamente ci costa la nostra nuova vecchia macchinina.

DOVE LA COMPRO? Sono principalmente due i siti di riferimento per chi volesse acquistare un'auto usata: AutoScout24 e Subito.it. Sono siti complementari, che possono offrire una giusta panoramica sul modello di auto usata che ci interessa per capire meglio se il prezzo sia concorrenziale o meno. Il consiglio ultimo che possiamo darvi, però, è quello di provare sempre con mano prima di acquistare un'auto usata.