Autore:

Lorenzo Centenari

IL RAGGIO DELLA MULTA Crescono come funghi, e non solo in autunno. Per proliferare, nei boschi di campagna così come sul cemento autostradale e di città, non necessitano di piogge intense. Ma di società ed enti locali che abbiano a cuore la sicurezza degli automobilisti, e ancor di più i flussi di cassa e i bilanci della propria amministrazione. Tutor e autovelox sono lo spauracchio di ogni viaggiatore a due e quattro ruote, anche di coloro che non necessariamente soffrono di sindrome cronica da piede pesante. Basta un attimo di distrazione, un ritardo all'appuntamento, un tratto percorso di qualche decimale oltre il sacrosanto limite di velocità. E il raggio laser della macchinetta a lato della strada non perdona.

PIANETA VELOX Non sempre, in ogni caso, il verbale che Polizia Stradale o Vigili Urbani vi recapitano a domicilio va preso per oro colato. Episodi di multe irregolari sono all'ordine del giorno. Autovelox non segnalati, cartelli di avviso che non rispettano la distanza regolamentare, margine legale di tolleranza non oltrepassato, e ciò nonostante ignorato. Per non parlare di dispositivi non conformi alle più recenti disposizioni, infrazioni non contestate immediatamente senza giustificazione, e via così. Lo Speciale che vi proponiamo unisce news di cronaca su autovelox e dintorni, a guide pratiche su limiti di velocità e funzionamento degli apparecchi di controllo. Non si sa mai che una maggiore consapevolezza in materia vi risparmi una salassata e qualche prezioso punto patente. A cominciare da oggi.