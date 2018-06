Autore:

La Redazione

VITTORIA) PER VENDETTA Con gli italiani costretti a guardare i Mondiali di calcio da spettatori per l'eliminazione della Nazionale, Corea del Sud-Svezia del prossimo 18 giugno non sarà una partita come le altre. Vedere in campo gli scandinavi al posto nostro è davvero dura da digerire: quasi quanto le polpette dell'Ikea. Dunque, volendo fare i tifosi a tutti i costi non ci resta che sperare in una vendetta trasversale: forza Corea, allora!

FORMAZIONE COMPLETA In campo per Russia 2018 c'è anche Kia, partner ufficiale dell'evento e della UEFA che fornisce una flotta di 424 veicoli a disposizione di calciatori, ufficiali di gara e VIP per tutta la durata del Campionato del mondo di calcio 2018. Al Mondiale, Kia ci arriva in forze: mai come oggi, infatti, la gamma della casa coreana si presenta completa in tutti i reparti, dalle utilitarie alle granturismo, passando per SUV di tutte le taglie, berline e wagon affidabili, modelli ibridi ed elettrici (clicca i link per leggere le nostre prove). Motivo per cui noi, che parliamo di auto ma viviamo in un paese di calciofili, contiamo su di loro per eliminare la Svezia. E siccome in tempi di Mondiali noi italiani ci trasformiamo in 60 milioni di commissari tecnici, proviamo pure a suggerire la formazione.

Cliccate sotto e scoprite quali auto abbiamo schierato nei vari reparti: difesa, centrocampo e attacco. E cliccando sopra a ciascun modello leggete, se vi va, le nostre prove.