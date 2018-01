Autore:

Giulia Fermani

DONNE IN CARRIERA Cambiamenti al vertice del marketing per il Gruppo Volkswagen Italia: dal 1 gennaio Vincenza Magliocco ricopre il ruolo di Direttore Marketing della Divisione Seat.

UNA VITA NELL'AUTOMOTIVE L’ingegnere meccanico Vincenza Magliocco, dopo aver completato il Master in Marketing e Management all’Università di Torino, ha iniziato il suo percorso professionale in Iveco, nel 2002. Da lì in poi, il settore automotive ha fatto da cornice a tutta la sua carriera, che l’ha portata già dall’anno successivo a ricoprire diversi ruoli - principalmente nel marketing - in Fiat, dove è rimasta per sette anni. Sempre di marketing, sia di comunicazione, sia di prodotto, si è occupata dal 2010 in Seat e ora, nella sua nuova carica di Direttore Marketing proprio della Divisione Seat, riporta a Pierantonio Vianello, che dallo scorso 1° ottobre ne è il Direttore.