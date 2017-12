Autore:

Emanuele Colombo

LA PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI Che siate facoltosi amanti delle auto storiche o che vi piaccia anche solo sognare a occhi aperti, non perdetevi la prossima asta di RM Sotheby's che si terrà il 7 febbraio 2018 a Parigi: tra le meraviglie messe all'asta c'è anche una Ferrari F40, forse il più popolare tra i modelli iconici del cavallino. La Ferrari F40 in vendita è del 1992, quindi di produzione tardiva, dotata di catalizzatori appena sostituiti e sospensioni regolabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE Prima auto a rompere il muro delle 200 mph di velocità, pari a 320 km/h, la F40 raggiunge i 324 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, forte del suo motore V8 biturbo di 2.936 cc, 478 CV e 576 Nm di coppia. Il telaio a traliccio in acciaio è rinforzato con pannellature in kevlar e carbonio e le dotazioni assai spartane – da vera auto da corsa – consentono un peso di soli 1.100 kg a secco. A bordo si notano striminziti rivestimenti in panno per la plancia e il resto dell'abitacolo lasciato a nudo: persino l'asse di sterzo è a vista.

SPARTANA Le portiere si aprono tirando un cavo d'acciaio raggiungibile attraverso un'apertura della pannellatura interna, i finestrini sono ad azionamento manuale e il cambio manuale ha solo 5 marce. L'esile leva di comando, sormontata dalla classica sfera in bachelite nera, scorre nell'altrettanto classica griglia cromata che guida la corsa degli innesti. Lo sterzo è privo di servoassistenza e sistemi di assistenza alla guida non ce ne sono: nemmeno l'ABS.

QUANTO COSTA? Progettata dall'ingegner Nicola Materazzi, la Ferrari F40 fu realizzata per celebrare i 40 anni del marchio e fu carrozzata da Pininfarina, su disegno dell'ingegner Leonardo Fioravanti. È lunga 4,36 metri, larga 1,97 metri e alta 1,12 metri. Il serbatoio sdoppiato da 120 litri è in gomma, con all'interno una spugna per impedire lo sbattimento del carburante nelle manovre ad alta velocità, e nell'esemplare in vendita è stato sostituito nel corso del 2017. Il valore stimato è tra 850 mila e 950 mila euro, compreso il set di valigie originale.