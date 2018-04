Autore:

Marco Congiu

F1 TARGATA Non ci abitueremo mai alle stranezze del mondo. Volete mettere una targa personalizzata alla vostra auto? E magari volete usare una targa personalizzata con nome? O addirittura, vi piacerebbe usare una sigla entrata nell'immaginario collettivo, come la targa 007? Benissimo, sappiate che se voleste portarvi a casa la targa F1, dovrete mettere mano ad un profondo portafogli.

QUANTO MI COSTI? Ci sono certi acquisti che vengono fatti come investimento. È questo il caso della targa F1 acquistata nel 2007 da Afzal Kahn e pagata allora circa 600.000 euro al cambio attuale. Risultato? Oggi, nel 2018, lo stesso Kahn ha messo in vendita la targa auto personalizzata per la cifra faraonica di 20 milioni di dollari.

COSA COMPRO CON QUEI SOLDI? Con 20 milioni di dollari a disposizione da spendere per una targa, si apre un ventaglio di acquisti spaventosamente ampio. Potreste davvero realizzare il garage dei vostri sogni andando a parcheggiare quasi ogni singola supercar sul pianeta, dalla Bugatti Chiron alla Pagani Huayra Roadster, passando per una Ferrari LaFerrari Aperta, Koenigsegg Agera RS, Mercedes-AMG GT R e tanto altro ancora. Oltre a costruire una casa sopra al garage dei vostri sogni. Con tanto di fossato perimetrale. E ponte levatoio. Ed eliporto. Oltre ad una monoposto di Formula 1 vera e propria. Altro che la targa...​