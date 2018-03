Autore:

Emanuele Colombo

COSTI E DATE Noi ci andiamo spesso per le nostre prove comparative: è la pista del Centro Guida Sicura ACI Sara di Lainate, alle porte di Milano, che oltre ad avere un attrezzatissimo centro per i corsi di guida, ora apre al pubblico il circuito vero e proprio per le prove libere delle auto stradali. I costi sono accessibili: si parla di 25 euro per un turno di 15 minuti. Di seguito le date del calendario 2018:

3 Marzo

28 Aprile

26 Maggio

23 Giugno

14 Luglio

15 Settembre

13 Ottobre

24 Novembre

LE REGOLE Per partecipare è necessario essere maggiorenni, avere la patente e il casco. E' consentito girare con un passeggero maggiorenne. L'auto deve essere di serie e dotata di gancio di traino anteriore. Siccome sono ammesse 12 auto in pista per ciascun turno, è utile prenotarsi o acquistare i turni in anticipo al call center, che risponde al +39 02.210.72.990 (orari 9.00>12.30 – 14.30>17.00 invernale; 09.00>12.30 – 15.00>17.30 estivo). Se si vogliono acquistare i turni direttamente in loco si può pagare con bancomat, carta di credito o in contanti.

LA PISTA La pista sorge sullo storico tracciato di collaudo dell'Alfa Romeo di Arese. E' lunga 1.450 metri, con una larghezza della carreggiata di 9 metri, e secondo le esigenze può essere configurata in 12 varianti. Per eventuali accompagnatori non interessati all'attività in pista, il centro commerciale Il Centro - il più grande d'Europa - è raggiungibile a piedi.