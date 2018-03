Autore:

Giulia Fermani

RECORD DI VENDITE Linea pulita, che non è stata stravolta dopo l'ultimo restyling, e presenza su strada da vettura più grande dei suoi 4,16 di lunghezza, 1,74 di larghezza e 1,55 di altezza, Peugeot 2008 si conferma reginetta dei mini Suv, raggiungendo il garage di 100mila italiani. ​

STILE, TECNOLOGIA E MOTORI Lo stile è inconfondibile, con una robusta calandra verticale, il cofano orizzontale, l'elegante firma luminosa e il caratteristico artiglio dei gruppi ottici posteriori. Non è, però, l'unica arma con cui Peugeot 2008 ha scalato la vetta imponendosi come secondo modello Peugeot più richiesto in Italia. Dalla sua la 2008 ha anche tanti contenuti, come il Grip Control in abbinamento ai pneumatici All Season, il Peugeot i-Cockpit, la 3D Connected Navigation che analizza il traffico in tempo reale e il Mirror Screen che fa sì che lo schermo touch screen dell’auto diventi specchio dello smartphone. Alla voce sicurezza trovano spazio il sistema di frenata automatica Active City Brake, la retrocamera posteriore e il Park Assist. Disponibile con motore benzina PureTech e Diesel BlueHDi, con potenze da 75 a 130 cv, Peugeot 2008 è in vendita in Italia in cinque allestimenti, nella versione Black Matt e nella Serie Speciale Crossway.