Autore:

Emanuele Colombo

L'AUTO DEL MOMENTO Appena presentata, la nuova Mercedes Classe A è già un successo: lo vediamo da quanto la compatta tedesca sia cercata sul sito di MotorBox e su Internet in generale. Il successo è pienamente meritato, viste le importanti novità tecnologiche che presenta. Ed ecco che già spuntano le proposte di chi ne vorrebbe una versione davvero speciale. E' il caso della Mercedes Classe A Cabrio ideata da Ascariss Design, di cui pubblichiamo i primi rendering.

OLTRE LA CABRIO: LA AMG A 45 Che Mercedes decida di mettere in produzione a breve una versione cabrio della nuova Classe A, lo diciamo subito, è davvero improbabile. La Casa tedesca è già troppo impegnata nella realizzazione di varianti dell'auto che garantiscono maggiori volumi. Per esempio le varie CLA, GLA, GLB e Classe B. Per non parlare di una pompatissima Mercedes-AMG A 45, di cui Ascariss Design fornisce una pregevole interpretazione che pubblichiamo nella gallery.

SARA' FATTA COSI' Alimentata da un motore 2,0 litri, 4 cilindri turbo da più di 400 cavalli, la nuova Mercedes-AMG A 45 dovrebbe scattare da 0 a 100 km/h in 4.2 secondi, e superare di slancio i 250 km/h, se dotata dell'optional AMG Driver's Package che rimuove il limitatore elettronico. Forse è troppo presto perché la versione ufficiale della Classe A by AMG sia esposta al Salone di Ginevra 2018, a inizio marzo, ma qualcosa potrebbe già vedersi ai saloni del prossimo autunno.