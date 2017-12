Autore:

Giulia Fermani

NATALE FAI DA TE Il Natale è ormai dietro l’angolo e, se ancora siete alla ricerca di idee regalo dell’ultimo momento, le proposte di Lego potrebbero fare al caso vostro. Spulciando il catalogo, infatti, abbiamo trovato alcuni modellini per gli amanti delle quattro ruote, dalla mitica DeLorean ad alcune delle più famose supercar come la Porsche 911 GT3 RS, ecco l’elenco delle migliori proposte che potrete acquistare sul sito Lego o su alcuni siti di e-commerce come eBay e Amazon, per i modelli non più a catalogo.

LE PROPOSTE A CATALOGO Per gli appassionati di cinema in ascolto, Lego propone due versioni del pullmino dei Ghostbusters, disponibili a $ 59,99 e 556 pezzi l’una, personaggi compresi. Fuori catalogo ma comunque reperibile su siti come Amazon e Ebay, c’è anche la mitica DeLorean di Ritorno al futuro, completa di miniature di Marty McFly e Doc. Bellissimo anche il veicolo di salvataggio aeroportuale venduto, con un totale di 1.098 pezzi e meccanismo del braccio funzionante, a partire da $ 99,99.Tra le supercar spuntano, invece, la Porsche 911 GT3 RS, tra più costose ($ 299,99) e le più difficili da montare (2,704 pezzi totali) con molle ammortizzate, fari anteriori e motore piatto a sei cilindri definito nei minimi dettagli e la Ferrari F40 da 1.158 pezzi, in vendita a soli $ 99,99. Tra i modellini più grandi a catalogo è arricchito di dettagli come uno spoiler autentico, fari anteriori a scomparsa, apertura del portellone posteriore e delle porte e motore V8 biturbo. Le altre proposte, che trovate in gallery, comprendono una classica Mini Cooper (1.077 pezzi e $ 99,99), la Nissan GT-R Nismo, un kit kart da 345 pezzi che parte da $29.99, una Seven 620R da 770 pezzi e $ 79,99 e il set Maggiolino Volkswagen, che include 1.157 pezzi e costa $ 99,99.