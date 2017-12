Autore:

Giulia Fermani

IL NATALE SECONDO DS Il Natale è ormai alle porte, avete già iniziato il conto alla rovescia o sperate di poter fermare il tempo perché non vi siete ancora messi in pari con tutti i regali che vorreste fare? Se appartenete a quest’ultima categoria non temete, DS arriva in vostro aiuto con delle proposte che incontrano i gusti e le esigenze un po’ di tutti. Oltre alle miniature dei modelli DS più famosi e agli accessori come borse e pochette, DS vi permette di regalare anche esperienze e non solo oggetti, proponendo un Tour di Parigi a bordo di una DS storica con tanto di autista. Per gli ometti in ascolto: è solo un suggerimento ma, come si dice, …happy wife, happy life.

IL CATALOGO REGALI DS La selezione di regali proposti da DS per questo Natale si apre con la borsa da viaggio DS 48H. Realizzata in pelle in soli 500 esemplari numerati si abbina perfettamente con la giacca Softshell disponibile in nero, carminio e gold, riconoscibile per il logo della divisione sportiva di DS Automobiles su schiena e fianchi. Alla voce accessori troviamo anche una pochette portadocumenti realizzata a mano in pelle nera con effetto lucertola sulla patella, bottiglie e tazze termiche e un set da golf che comprende un asciugamano con logo DS ricamato, un alzapitch (e relativo pitchmark), una clip per berretto, 10 tee dai colori champagne, carminio e bianco e, naturalmente, 3 palline Srixon acquistabili anche al di fuori del set. Per i veri appassionati sono disponibili anche le miniature in versione 3 pollici o in scala 1:43 e 1:18 di alcuni dei principali modelli DS, dalla storica DS 19 del 1955 alla conceptcar DS E-Tense, passando per il suv DS 7 Crossback.

SE CAPITATE A PARIGI PASSATE AL DS WORLD Al punto vendita d’Oltralpe DS Wolrd Paris è poi ordinabile un tour di Parigi a bordo di una DS storica con tanto di autista. Il costo per un giro di 1ora e 30 minuti è di 240 euro mentre sale a 400 per il tour da 3 ore e, in entrambi i casi, ne possono usufruire gruppi di massimo 4 persone per volta.​ Sempre al DS World di Parigi è possibile acquistare il catalogo, la locandina e le cartoline della mostra fotografica su Marilyn Monroe (Marilyn, l’ultimo servizio fotografico), che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2018.