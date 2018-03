Autore:

Luca Cereda

UNA STAR PER LA STELLA La nuova Mercedes Classe A 2018, in vendita da questa primavera con prezzo di listino a partire da circa 30.000 euro per la Classe A 180d, prepara il terreno per lo sbarco nelle concessionarie con un video su Youtube che mostra i nuovi interni e gli equipaggiamenti. Protagonista, tra gli altri, la cantante pop Nicki Minaj.

AD PERSONAM Lo spot, accompagnato dal claim “The New A-Class. Just like You” dimostra le capacità della Mercedes Classe A nuova ad adattarsi ai differenti stili di vita dei proprietari. Grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione di interni ed esterni, ma soprattutto grazie alle nuova strumentazione digitale configurabile e al sistema di infotainment MBUX (al debutto assoluto) con connettività e comandi vocali avanzati. Per saperne di più leggi qui la nostra anteprima sulla Mercedes Classe A 2018 e il nostro video lda Ginevra.