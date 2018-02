Autore:

Giulia Fermani

UNO SCATTO PER LA MFW Un post su Instagram che esprima lo stile Mercedes-Benz in un outfit: è questa l’idea alla base del concorso indetto dalla Casa della Stella per trovare la Style Ambassador che la rappresenterà alla Milano Fashion Week.

​IL CONTEST 24 ore per vivere e raccontare in stile Mercedes-Benz l’esperienza tra le passerelle della fashion week al fianco di una fotografa e una stilista proveniente da una scuole di fashion e design. E' questa l'occasione in palio al contest indetto dalla Casa della Stella e per vincerla basterà registrarsi, entro l'11 febbraio, al sito MbsStyleAmbassador per poi postare sul proprio profilo Instagram le foto da candidare, accompagnate dall’hashtag #MBStyleAmbassador.