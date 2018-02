Autore:

Giulia Fermani

IL SOGNO SI ALLARGA “ E’ sempre stata un sogno e deve rimanere un sogno” diceva Ferruccio Lamborghini, riferendosi alla sua lussuosa creatura. Ora, dai garage di pochi fortunati, Lamborghini vola alla New York Fashion Week, per portare il lusso a livello 2.0 attraverso la sua prima collezione di abbigliamento prêt-à-porter. La linea di abbigliamento Autunno-Inverno 2018-19 firmata Collezione Automobili Lamborghini -di cui fanno parte giacche, guanti, magliette e blazer- sarà esposta nella Lamborghini Lounge di New York nel corso della NYWF.

MADE IN ITALY Qualità sartoriale italiana: basterebbero queste tre parole per far impazzire l'Upper East Side. Invece la Casa di Sant'Agata ha voluto di più per la creme di Manhattan. La Lamborghini Lounge offre infatti anche una location esclusiva, arredata da Karim Rashid con pezzi della collezione Authentic Living e la possibilità di gustare la migliore cucina italiana. Altra chicca? Nei suoi 420 metri quadrati, oltre a parka, carbon composite parka, supercar jacket, wool-tech blazer, wool jacket, field jacket, soft shell jacket, techno sweatshirt e i guanti touch-screen in pelle, la Lounge ospita addirittura una sala interamente dedicata alla personalizzazione della nuova Urus.