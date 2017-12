Autore:

Emanuele Colombo

IL RECORD IN CINA Forte del suo V8 da 4,4 litri per 600 CV di potenza, la nuova BMW M5 ha stabilito il nuovo record sul giro tra le berline di serie. Non al Nurburgring Nordschleife, però, bensì al Circuito Internazionale di Shanghai in Cina. La BMW, in configurazione strettamente di serie, sottolinea l'azienda, ha completato il giro in 2'22”8, migliorando il precedente record di circa 5 secondi.

IL MERCATO CHE CONTA Pare che l'auto battuta sia la Porsche Panamera Turbo, ma non è facile trovare conferme, perché il record a Shanghai con le berline non è tra i traguardi più ambiti e la notizia del precedente primato non ha suscitato grande clamore. D'altra parte, la scelta del tracciato asiatico fa riflettere ancora una volta su quanto sia importante il mercato cinese per BMW e per tutto il mondo dell'auto. Ma c'è chi ha accolto la notizia con una buona dose di ironia.

L'IRONIA DELLA RETE “Il tempo sul giro al Nurburgring è per tutti diventato il nuovo 0-100, ma ora stiamo solo scegliendo circuiti a caso dove fissare i record?”, ha commentato un utente del forum Bimmerpost, che aggiunge: “La mia M3 detiene attualmente il record per la berlina di serie a 4 porte bianche attorno al circuito stradale di George Liles / I-85 / Speedway Boulevard. È una pista poco conosciuta che ospita il Gran Premio casa-lavoro-casa 5 giorni a settimana”.

LE DOTI DELLA NUOVA M5 "Oltre alla potenza e alla coppia, suppongo che il segreto di questa vettura sia il suo eccellente equilibrio", ha dichiarato Bruno Spengler, collaudatore ufficiale della casa e vincitore del campionato DTM nel 2012: "È molto agile e reattiva, e la trazione resa più efficace dal sistema all-wheel-drive rende questa vettura molto facile da guidare. È anche più leggera della generazione precedente, il che gioca un ruolo importante su una pista come questa. "

LA SFIDA È NELL'ARIA Spengler era alla sua prima esperienza allo Shanghai World Circuit e le condizioni della pista non erano affatto ideali: fredda e umida. Ciò la dice lunga sul potenziale dell'auto e sono in molti, sul web, a chiedere che ora la nuova BMW venga messa alla prova anche sulla pista del Nurburgring, contro la solita Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (la Jaguar XE SV Project 8, fatta a mano, stando alla maggior parte del pubblico non è confrontabile con le auto di serie). Vedremo se a Monaco decideranno di accontentarli.