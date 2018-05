Autore:

Emanuele Colombo

LA MILLE MIGLIA AD ARESE Sabato 19 maggio la Mille Miglia 2018 farà tappa al Museo Storico Alfa Romeo. La pista interna del museo, ricavata dal vecchio tracciato di collaudo della fabbrica, ospiterà la parata delle 130 vetture iscritte al Ferrari Tribute e al Mercedes Benz Challenge, nonché le prove cronometrate di 450 vetture storiche della Mille Miglia.

COMPRESI NEL PREZZO In questa occasione, il biglietto di ingresso al museo comprenderà l'accesso all'area esterna e al circuito, all'esposizione straordinaria di vetture storiche legate alla Mille Miglia e alla mostra dal titolo 11 volte campione, che celebra le 11 vittorie firmate Alfa Romeo tra il 1927 e il 1957.

LE AUTO STORICHE Alla gara di quest'anno prenderanno parte le Alfa Romeo d'epoca 6C 1500 SS; 6C 1750 GS; 1900 SS e 1900 Sport Spider. Vetture ufficiali della Mille Miglia 2018 saranno invece 30 esemplari Alfa Romeo contemporanei, tra Giulia e Stelvio.

ORARI E PREZZI Il 19 maggio il museo sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 18:00. Le vetture del Ferrari Tribute e del Mercedes Benz Challenge sfileranno alle 9:30, mentre le prove cronometrate delle storiche si terranno dalle 10:45 alle 14:00. Cliccate qui per le informazioni sul prezzo dei biglietti.

RAGGIUNGERE IL MUSEO ALFA ROMEO IN AUTO Sabato 19 maggio il parcheggio del museo non sarà accessibile al pubblico, per consentire il transito delle vetture in gara. Chi viene in auto potrà sostare nel parcheggio di viale Luraghi e sfruttare il servizio gratuito di shuttle-bus, attivo per tutta la giornata a partire dalle ore 8:00 .

RAGGIUNGERE IL MUSEO ALFA ROMEO CON I MEZZI PUBBLICI Per chi preferirà muoversi in treno o in metro, per l'intera giornata a partire dalle ore 8 sarà attivo un servizio di shuttle-bus gratuito che collega il Museo Storico Alfa Romeo alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera, punto di arrivo della linea MM1. Per maggiori informazioni potete chiamare il numero +39 0244425511 oppure scrivere una mail a info@museoalfaromeo.com.