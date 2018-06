Autore:

Giulia Fermani

GRANDE GIOVE! Non serve "tornare al futuro", stavolta basterebbe prendere un treno per trovarci di fronte al mitico Christopher Lloyd, che proprio in questi giorni si trova a Torino per girare lo spot del Restyling della Fiat 500X. L'eccentrico Doc di Ritorno al futuro è stato ripreso mentre si concedeva un caffè in un bar del centro del capoluogo piemontese. L'idea, semplice ma geniale, è che la nuova 500 appaia all’improvviso nella strada come faceva la DeLorean del famoso film degli Anni 80. Guarda il video.

IL RESTYLING DEL SUV DI FCA Classe 2014, con il restyling di metà carriera Fiat 500X non cambia tanto nel design esterno quanto in alcuni particolari interni. Primo fra tutti, arriva il sistema di infotainment UconnectTM HD Live, con display touchscreen da 7 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. A cambiare, invece, non è il prezzo, che resta fisso a 15.700 euro.