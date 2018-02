Autore:

Giulia Fermani

UN BOUQUET PER IL CINQUINO La Fiat 500 non è solo un'auto, è una vera e propria icona di stile. E ora, ha anche un profumo tutto suo, grazie a Perfume Holding, che ha creato due nuove fragranze - per lui e per lei- totalmente ispirate al mitico cinquino. Per la presentazione Fiat ha realizzato anche un'edizione limitata di Fiat 500, disponibile solo in versione cabrio e nell'inedita verniciatura bicolore Dolcevita: Bianco Tristrato e avorio pastello intervallati da un elegante trittico di bordeaux, bianco e grigio.

IL PROFUMO In attesa della nuova Fiat 500, che dovrebbe debuttare tra la fine del 2019 e l' inizio 2020, il cinquino si concede un restyling negli States e si propone ai Millenials nella variante ultraconnessa Mirror. Nel frattempo, ispira anche la nascita di una nuova fragranza che porta il suo nome e che nella versione 500 per lei porta in dote le note speziate di pepe rosa, mandarino e lychees, mentre nella variante maschile 500 per lui propone pompelmo, pepe di Timur, pepe rosa, geranio, iris, benzoino, patchouli e note di vaniglia. Li ho provati entrambi e, giuro, non saprei scegliere il mio preferito!

LA LIMITED EDITION Accanto alle nuove Fiat 500 fragrances ha debuttato anche una limited edition del cinquino in versione cabriolet. Per lei, carrozzeria Bianco Tristrato, avorio pastello per cofano e montanti, capote grigia con dettaglio tricolore, bordeaux, bianco e grigio e cerchi in lega da 16 pollici. All'interno il bicolor continua nella selleria in pelle avorio con dettagli bordeaux a contrasto e tappetini specifici bicolore. Lato tecnologia, la limited edition porta in dote, di serie, il sistema Radio UconnectTM HD NAV con touchscreen da 7 pollici, il sistema Bluetooth, il navigatore e i sensori di parcheggio posteriori.