Autore:

Giulia Fermani

GLI ENGINE OF THE YEAR SI TINGONO DI ROSSO Per il terzo anno consecutivo gli International Engine of the Year Awards 2018 si tingono di rosso Ferrari. Più precisamente, il premio motore dell'anno va al V8 da 3,9 litri e 720 cv della nuova Ferrari 488 Pista, grazie al voto dei 68 giudici internazionali chiamati a scegliere il migliore tra i vincitori delle edizioni degli ultimi 20 anni. Questo è infatti l’anno dell'anniversario del premio International Engine of the Year Awards 2018, anniversario che Ferrari festeggiato portando a casa sei premi, portando il totale dei trofei del Cavallino Rampante a 27…ben più di qualsiasi altro produttore di auto sportive.