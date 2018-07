Autore:

Giulia Fermani

50 ANNI DI STORIA A MARANELLO Oltre 150 Dino hanno invaso Maranello e la sede della Ferrari lo scorso sabato 30 giugno. L'occasione? Celebrare i 50 anni dalla messa su strada -avvenuta nel marzo del 1968- del primo esemplare della berlinetta equipaggiata con il motore a 6 cilindri progettato dal figlio di Enzo Ferrari. Presentata per la prima volta come prototipo al Motor Show di Parigi nell’ottobre del 1965, la Ferrari Dino fece il suo debutto ufficiale solo nel novembre del 1967 al Motor Show di Francoforte. Conoscete la sua storia?

LA STORIA DELLA DINO Difficile spiegare a parole l’amore che prova un padre per il proprio figlio. Per Enzo Ferrari il figlio era Dino, che, prima di morire di Distrofia Muscolare nel giugno del 1956, gli lasciò in regalo il progetto di un motore. Si trattava di un 6 cilindri a V bello grintoso, con l'inusuale angolo di 65° tra le bancate. Dopo averne discusso con il suo progettista, Vittorio Jano, Enzo decise di costruirci attorno un'automobile: nacque così la Dino GT, che visse con un marchio proprio all'interno della gamma Ferrari. Guarda la gallery della giornata dedicata ai festeggiamenti.