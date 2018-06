Autore:

Emanuele Colombo

RARISSIMA Qualcuno la ricorderà per un video, che ripubblichiamo, in cui a guidarla in pista era il campione Jacques Laffite: parliamo della Ferrari F40 LM, rarissima versione da corsa omologata IMSA di un modello già mitico, realizzata in soli 19 esemplari per volere dell'importatore francese Charles Pozzi SA. Ebbene, una di queste è ora in vendita, con pochissimi chilometri all'attivo e un prezzo di 5 milioni di euro.

CARATTERISTICHE Nelle Ferrari F40 LM il V8 biturbo da 2,9 litri e 478 CV della F40 stradale veniva potenziato fino a 720 CV, grazie a nuovi turbocompressori, intercooler Behr e iniezione elettronica Weber-Marelli. La carrozzeria perdeva i fari a scomparsa, rimpiazzati da lampade fisse, e guadagnava ali anteriori e posteriori più estreme, freni a disco e pinze più grandi, sospensioni rivedute, cambio da competizione (con innesti ad H alquanto recalcitranti, si vede nel video), ruote e pneumatici più larghi e un cruscotto digitale quasi futuristico, per l'epoca.

SOLO 4 GTC Dei 19 esemplari di F40 LM prodotti, quattro sono stati allestiti secondo le specifiche GTC e l'esemplare in vendita dallo specialista inglese James Edition appartiene proprio a questa serie. Una rarità nella rarità, quindi, che acquista ancora più valore per il fatto di avere appena 2.600 km sul contachilometri. Magari non raggiungerà mai le quotazioni della Ferrari 250 GTO che è stata recentemente aggiudicata per 80 milioni di dollari, ma di certo si presenta come un buon investimento.