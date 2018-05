Autore:

Matteo Gallucci

MIGRAZIONE Ancora tempi duri per i lavoratori di FCA dello stabilimento di Mirafiori. Tra maggio e luglio finirà il periodo dei tanto cari ammortizzatori sociali, proprio in contemporanea con la fine produzione dell’Alfa Romeo MiTo. L’esodo di circa 1.053 operai da Mirafiori con destinazione stabilimento Maserati di Grugliasco è stato deciso assieme ai sindacati.

TRAINING In attesa dell’Investor day dove scopriremo quali nuovi modelli verranno prodotti dal Gruppo FCA i lavoratori trasferiti a Grugliasco avranno un periodo di addestramento per migliorare le proprie capacità produttive e corsi specifici di formazione mirati per i circa 500 lavoratori con ridotte capacità lavorative. L’esodo volontario degli ultrasessantenni verrà incentivato.