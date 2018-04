Autore:

Emanuele Colombo

BICI SPECIAL Composta da oltre 100 pezzi diversi, assemblati a mano in 4 ore di lavoro, Fabike Cupra è una bicicletta speciale che il brand sportivo di casa Seat introduce per rafforzare l'immagine di marchio a se stante. Fabike Cupra ha telaio in carbonio e manubrio da corsa, ma è monomarcia e ha freni a disco idraulici e trasmissione a cinghia.

FATTA PER LA CITY Destinata principalmente all'utilizzo urbano, Fabike Cupra, realizzata in collaborazione con lo specialista di prodotti artigianali Fabike, sarà inizialmente disponibile presso i punti vendita del costruttore di biciclette, per arrivare anche nei concessionari Cupra entro la fine dell'anno.

VIA AL MERCHANDISING “Questo primo progetto mostra il nostro impegno a creare un'identità intorno a Cupra. Per questo, nei prossimi mesi svilupperemo una serie di prodotti esclusivi che rispecchino e si uniscano allo spirito Cupra”, ha detto Antonino Labate, Direttore di Strategy, Business Development and Operations del marchio.



DESIGN RICERCATO "Quando abbiamo iniziato a intavolare le prime conversazioni con Cupra”, chiosa Fabio Putzolu, fondatore di Fabike, “ci è stato richiesto qualcosa di molto stimolante: trasformare il nostro prodotto in qualcosa di ancor più unico, esclusivo e sofisticato. Per fare ciò, abbiamo eseguito un importante processo di ricerca con l'obiettivo di ottenere una combinazione unica di colori e materiali, come il rame e la fibra di carbonio. E il risultato è incredibile”.