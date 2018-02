SI CAMBIA Dite addio al telefono rosso con le ruote: dal 1 marzo 2018 la compagnia assicurativa Direct Line diventa VERTI, marchio spagnolo – ma attivo anche in Germania e Stati Uniti – facente parte del gruppo MAPFRE, multinazionale assicurativa presente in oltre cinque continenti e che, ad oggi, conta più di 37 milioni di clienti.

SEMPLIFICAZIONE Per chi ha sottoscritto una polizza con Direct Line non cambierà, di fatto, nulla fino al prossimo contratto. Il rebranding sarà effettivo dal prossimo 1 marzo e consolida l’appartenenza della compagnia di Cologno Monzese a MAPFRE, che aveva già completato l'acquisizione di Direct Line in Italia nel 2015. Il nuovo marchio intende proporsi sul mercato con un linguaggio più semplice per l'utente finale e con un pacchetto servizi sempre più orientato al digitale.

NASCE “VERTI MUSIC PLACE” L’evento di lancio di VERTI si è tenuto il 15 febbraio presso il VERTI Music Place, l’auditorium presente nella sede di Radio Italia di Cologno Monzese (MI), che da oggi prende il nome del brand come simbolo di una partnership di successo iniziata con Direct Line negli scorsi anni e che oggi si rafforza con VERTI.