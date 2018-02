Autore:

Giulia Fermani

CUPRA DIVENTA UN BRAND Lo scorso agosto la registrazione di un logo da parte di Seat fece nascere l'indiscrezione che qualcosa a Martorell si stesse muovendo. Ora, dalla Casa spagnola arriva la conferma della nascita di nuovo brand dedicato esclusivamente ai modelli più potenti. Quale? Ca va sans dire: Cupra, che non sarà più un allestimento ma un marchio a sé stante con tanto di logo dedicato - al modo di Abarth per intendersi - a partire dal 22 febbraio 2018. Per le presentazioni con il grande pubblico l'appuntamento è al Salone di Ginevra, all’inizio di marzo. Save the date!