Autore:

Giulia Fermani

19 SERIE 5 PER L'OLIMPIA MILANO Lo scorso venerdì 6 aprile Bmw ha consegnato, per mano dell’Amministratore Delegato di Bmw Milano Maurizio Ambrosino, 19 Bmw Serie 5 ai giocatori della squadra di basket EA7 Olimpia Milano. Presenti ad Assago per la cosegna delle chiavi delle Bmw di ultima generazione nelle due varianti di carrozzeria berlina e touring tutti i ragazzi del team meneghino capitanati dal coach Simone Pianigiani.