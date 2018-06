Autore:

Marco Congiu

VELOCISSIMA La Bentley Bentayga si aggiudica il titolo di SUV più veloce della Pikes Peak. Dopo esser stata “derubata” dalla Lamborghini Urus del platonico riconoscimento di SUV più veloce del mondo, la Sport Utility di Crewe diventa regina delle montagne del Colorado, demolendo il precedente primato appartenuto alla Range Rover Sport: 10'49''9 sono stati necessari a Rhys Millen per portare in cima alla Pikes Peak la Bentayga.

PRATICAMENTE DI SERIE La Bentley Bentayga che ha partecipato alla Pikes Peak ha richiesto pochissime modifiche rispetto alla versione di serie: pneumatici Pirelli ad hoc, rollbar di sicurezza ed estintore interno, oltre ad uno scarico Akrapovic. Il resto era tutto di serie,a cominciare dal motore W12.

EDIZIONE SPECIALE Bentley, ovviamente, non si è fatta scappare la possibilità di commercializzare una versione ispirata alla Pikes Peak della sua Bentayga. I cambiamenti, che riguardano la sola estetica, sono firmati dalla divisione di personalizzazioni esclusive Mulliner: i coloro disponibili sono Beluga Black o Radium, come la vincitrice di categoria, oltre a cerchi bicolore da 22”, accenti cromati per le finiture ed interni più sportivi con l'Alcantara a dominare la scena insieme a finiture e tratteggi color Lime.