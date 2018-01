Autore:

Giulia Fermani

AUTO PREMIUM: L'USATO PIU' CONVENIENTE Chi ha detto che per mettersi in garage l'auto dei sogni sia necessario svenarsi o impegnarsi con un leasing? Quando si naviga sui principali motori di ricerca di auto usate a nessuno -o quasi- viene in mente di inserire come chiave di ricerca un marchio premium, certi che i risultati sforererebbero di gran lunga il proprio budget. Una Porsche Cayenne, una Range Rover Evoque, un' Audi A4 o una Bmw X3? Macché, inavvicinabili! Se invece vi dicessi che è possibile trovare delle Audi, Bmw e addirittura Porsche e Land Rover al prezzo che normalmente pensereste di sborsare per un'auto che fa il suo dovere ma è molto meno "attraente"? Con l'aiuto del motore di ricerca dell'usato Auto Uncle -che di 14 modelli premium con almeno 1000 esemplari disponibili ha calcolato prezzo e chilometraggio medio basandosi sull'anno di immatricolazione- abbiamo stilato un elenco delle dream car aggiudicabili a prezzi che non superino i 40 mila euro. ​E voi, quale vi mettereste in garage?