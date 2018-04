Autore:

Giulia Fermani

SPIDER PIU' ECONOMICHE La bella stagione è finalmente arrivata: durerà? Chi può dirlo. Quello che è certo è che ci sono bastati pochi giorni per scrollarci di dosso il gelo e la pesantezza dell'inverno per buttarci a capofitto nel mood primaverile. E cosa dice primavera più di un'auto cabrio? Se avete sempre sognato di possederne una ma siete convinti che non ne esista una adatta alle vostre tasche, questa guida forse vi farà ricredere. Curiosi di sapere quali sono le 10 auto usate, cabrio ovviamente, più economiche? Ve lo diciamo noi.

LA TOP 10 DELLA CABRIO MENO CARE Dopo avervi raccontato quali sono le auto premium usate più convenienti, ci siamo rivolti nuovamente ad Auto Uncle, questa volta per stilare una classifica delle 10 auto più vendute e più economiche nel mercato dell'usato basandoci sull'anno di imatricolazione, sulla quantità di esemplari venduti e, ovviamente, sul prezzo medio di vendita. Nella top 3 ci sono una Peugeot 206 del 2003, una Peugeot 207 del 2008 e una Volkswagen Beetle del 2006 ma, udite udite, qualche posizione più sotto nella top 10 spunta addirituta una Porsche e nessun modello in elenco supera i 20mila euro.

1. Peugeot 206 CC: Anno 2003 - Vendute 882 - Prezzo medio 2.500 euro

2. Peugeot 2007 CC: Anno 2008 - Vendute 570 - Prezzo medio 5.500 euro

3. VW Beetle: Anno 2006 - Vendute 557 - Prezzo medio 6.700 euro

4. Smart ForTwo: Anno 2010 - Vendute 2.358 - Prezzo medio 7.900 euro

5. Mercedes SLK 200: Anno 2005 - Vendute 1.038 - Prezzo medio 10.200 euro

6. Fiat 500C: Anno 2013 - Vendute 1.502 - Prezzo medio 10.900 euro

7. Mazda MX5: Anno 2006 - Vendute 576 - Prezzo medio 11.800 euro

8. Bmw Z4: Anno 2007 - Vendute 516 - Prezzo medio 14.400 euro

9. Audi A3: Anno 2013 - Vendute 515 - Prezzo medio 18.900 euro

10. Porsche Boxster: Anno 2004 - Vendute 544 - Prezzo medio 19.500 euro