Autore:

Giulia Fermani

ECCELLENZA ITALIANA Dopo le celebrazioni da parte della stampa USA, Motor Trend e Bloomberg in testa, Alfa Romeo ottiene un nuovo riconoscimento. La berlina del Biscione Giulia compare infatti negli Editors Choice 2018, categoria compact sedans, della rivista Car and Driver.

GIULIA VINCE NEGLI USA Il magazine statunitense dell' Alfa Romeo Giulia, in vendita negli USA nella versione col 2 litri turbo benzina da 280 cavalli e in quella Quadrifoglio col V6 da 505 cv, celebra la dinamica e il piacere di guida, le prestazioni e il design. Sono risultati di cui andare orgogliosi ma che non invogliano i tecnici di Alfa Romeo a sedersi sugli allori ma anzi a mettere a punto la Giulia Veloce TI. Attesissimo in Italia, il nuovo allestimento Turismo Internazionale della berlina del biscione presentato all'ultimo Salone di Ginevra porterà in dote un motore benzina 4 cilindri da 2 litri e 280 cv. Tieniti pronta America, avrai presto un'altra Giulia da celebrare.