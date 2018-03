NAVIGARE! Altro che “vista e piaciuta”. Comprare l'auto, nuova o usata che sia, sta diventando per i consumatori – italiani soprattutto – una vera e propria ricerca. Per non dire un'indagine, volta a evitare le truffe, ma anche utile a scegliere il modello più giusto e scovare l'offerta migliore. In questo internet gioca un ruolo sempre più decisivo, almeno in tre casi su quattro: lo rivela un'indagine Nielsen condotta per il portale di annunci auto Autoscout24.

CONSULTAZIONI Prima di mettere piede in concessionaria c'è un lungo lavoro di mouse. Si comparano modelli, si cercano feedback da parte di altri clienti, opinioni di siti e riviste di settore, si confrontano i prezzo. Inevitabilmente passando per i siti di annunci, in più della metà dei casi (54%) se parliamo di un'auto usata.

MARKETPLACE Nielsen ha intervistato un campione complessivo di 1000 persone. Gente che ha comprato o che intende acquistare un'auto, nuova oppure usata. Un terzo ha iniziato proprio da un sito di annunci, mentre il 26% si è recato in concessionaria e il 13% si è affidato al caro, vecchio passaparola. Ma è così facile cercare l'auto dei desideri sul web?

DOPPIO SENSO Per 8 su 10 la risposta è affermativa, dopo che un panel di intervistati è stato messo di fronte a un computer e osservato nella ricerca dell'auto partendo dalla pagina bianca del proprio browser. “La ricerca ha messo in evidenza l'importanza del web nell'indirizzare le scelte degli utenti quando si parla di auto” afferma Gioia Manetti, CEO Southern Europe di Autoscout24. Anche in senso inverso: quasi un terzo del campione, infatti, dichiara di aver provato a vendere un'auto tramite internet.