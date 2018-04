Autore:

ACCESSORI VOLVO XC40 Sognate di dare un look più sportivo alla Volvo XC40? La casa svedese ha appena introdotto un nuovo exterior styling kit pensato per questo scopo (che non ha nulla a che vedere con l'allestimento Inscription appena presentato a New York).

IL BODY KIT UFFICIALE Include un rivestimento in acciaio inossidabile per la parte bassa dei paraurti – sia l'anteriore sia il posteriore – e la modanatura delle fiancate; uno spoiler posteriore più pronunciato con terzo stop integrato e un set di ruote da 21 pollici a cinque razze con finitura diamantata (peraltro già a listino tra gli accessori).

QUANTO COSTA Prezzo e disponibilità del nuovo body kit non sono ancora stati annunciati, ma Volvo ha rilasciato il video ufficiale che pubblichiamo. Volete sapere come si comporta la crossover più piccola di Volvo? Per la comparativa con BMW X2 e Jaguar E-Pace cliccate qui.