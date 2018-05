Autore:

Luca Cereda

COMING SOON Ultime notizie dalla famiglia T. Durante la presentazione della nuova Touareg, Volkswagen ha rilasciato nuove informazioni sull'uscita della T-Cross, la piccola della gamma SUV di Wolfsburg che verrà costruita sulla piattaforma MQB A0 della nuova Polo.

AU REVOIR, PARIS Il lancio commerciale è stato fissato per l'inizio del 2019. Dunque, ci aspettiamo di vedere in anteprima la Volkswagen T Cross già nel 2018, ma non al salone di Parigi 2018: Volkswagen ha infatti annunciato recentemente che per quest'anno salterà la kermesse francese in programma ad ottobre.

PICCOLA PICCOLA Aspettando una comunicazione che ci dica dove e quando vedremo per la prima volta la T-Cross (probabilmente nell'ambito di un evento privato), la Casa ha indirettamente fornito indicazioni sulle misure del suo prossimo mini-suv. La slide che illustra il posizionamento dei vari modelli a ruote alte indica che il Polo-SUV sarà lungo meno di 4,20 metri per differenziarsi ulteriormente dalla Volkswagen T-Roc, lanciata alla fine dello scorso anno.

DIMENSIONI E PREZZO Facile, allora, ipotizzare una lunghezza di circa 4,15 metri, in linea con le proposte più compatte del segmento B-SUV, e una sorta di “media” tra le lunghezze delle sue principali rivali dichiarate (dalla Casa stessa, come si vede nella slide): Citroen C3 Aircross, Peugeot 2008 e Renault Captur. Queste ultime si assestano attualmente su un prezzo d'attacco di listino che oscilla tra i 15.500 della C3 Aircross e i 17.900 euro della 2008.

METANO E TRAZIONE INTEGRALE? Se davvero sarà una sorta di sorella a ruote alte della Polo, la gamma motori della Volkswagen T-Cross partirà dal 1.0 tre cilindri benzina (probabilmente solo turbo), declinato anche nella variante TGI a metano, e non si farà mancare una versione diesel con il sempiterno 1.6 TDI del Gruppo. Ancora in dubbio, invece, la presenza di una T-Cross 4x4.