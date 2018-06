Autore:

Luca Cereda

POLO SUV Avvistata e paparazata in Austria durante i collaudi, la Volkswagen T-Cross (scorri sotto e clicca per vedere il video) debutterà entro la fine del 2018 per arrivare in concessionaria, al massimo, nei primi mesi del 2019. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, stiamo parlando del SUV più piccolo di Volkswagen, nato sulla base della piccola compatta Polo.

DIMENSIONI La piattaforma MQB A0, che è poi la stessa della Arona, ci regalerà un'auto molto compatta ma capace di sfruttare bene gli spazi. Le dimensioni della Volkswagen T-Cross, per capirci, saranno in lunghezza inferiori a una Golf: al più 4 metri e 15 centimetri, una decina scarsa di scarto sulla T-Roc. Lo stile si ispira invece alla concept T-Breeze e mescola alcuni tratti della T-Roc con quelli della Polo.

SOTTO IL COFANO Anche se non ci sono conferme a riguardo, la T-Cross dovrebbe montare gli stessi motori della Polo. Una gamma imperniata, lato benzina, sul mille tre cilindri con potenze da 96 cavalli in su; probabilmente declinato nella variante bifuel a benzina e metano. Il diesel 1.6 andrà invece incontro alle esigenze dei globetrotter. Resta da capire se quest'auto verrà proposta anche a trazione integrale. Prezzi di listino, presumibilmente, a partire da circa 18.000 euro.