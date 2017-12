Autore:

IL MEGLIO Uno dei vantaggi di possedere un super SUV come l'Urus della Lamborghini è quello di poter coniugare i tratti sportivi, spigolosi ed esotici della Aventador o dell'Huracan, con lo spazio sufficiente a trasportare tutto il necessario per un weekend in una stazione sciistica. Uno dei vantaggi di possedere un supercome l'è quello di poter coniugare i, spigolosi ed esotici dellao dell'con loa trasportare tutto il necessario per un weekend in una stazione sciistica.

SPOTTATA Proprio una Lamborghini Urus è stata avvistata, in questi giorni di feste natalizie, presso un polo sciistico a Finkenberg, in Austria ma dal momento che l'Urus non dovrebbe raggiungere i primi clienti fino alla primavera del 2018, possiamo immaginare che questo primo esemplare possa essere stato messo a disposizione di qualche dirigente Lamborghini per luna scappatella sulla neve prima di rientrare in ufficio.

MODALITA' SNOW Date le condizioni innevate delle montagne austriache, riteniamo che chiunque si sia messo al volante abbia avuto la possibilità di provare la modalità Snow, una delle sei modalità di guida a disposizione dell'Urus. La modalità Neve modula l'ESP per avere una trazione ottimale anche in condizioni di scarsa aderenza, inoltre, alza e abbassa il telaio per modulare l'altezza da terra.