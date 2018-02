Autore:

Simone Dellisanti

NOVITA' IN PRODUZIONE Pininfarina sta per concentrare le proprie forze su un nuovo SUV e una nuova Berlina, per una casa automobilistica vietnamita: la VinFast Trading and Production Limited. I modelli che Pininfarina svilupperà sono i due progetti più votati dai consumatori vietnamiti nell’ambito del concorso VinFast car vote contest; lanciato a ottobre 2017.

IL CONCORSO Dopo aver svelato 20 proposte di design presentate da differenti case di design di fama mondiale, tra cui Pininfarina, VinFast ha chiesto ai clienti di votare i concept che ritenevano in linea con le tendenze e i gusti vietnamiti. Quasi 62.000 persone hanno espresso la propria preferenza per i modelli Berlina e SUV che hanno raccolto il maggior numero di voti

LE PAROLE "L'apporto di Pininfarina aggiungerà ai due modelli scelti una bellezza moderna e tutta italiana, nel rispetto dell'identità vietnamita" ha affermato Quang Viet Nguyen, Vice Presidente di Vingroup. VinFast. L'obiettivo è di produrre 500.000 veicoli nel Paese entro il 2025 e di lanciare la prima vettura nel settembre 2019.