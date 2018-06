Autore:

Giulia Fermani

LA CONCEPT DIVENTA DI SERIE La Mercedes-AMG Project One sembra aver fatto scuola: confermata, in occasione del successo giapponese alla 24h di Le Mans, la produzione della Hypercar Toyota GR Super Sport. Se la supercar di Stoccarda può vantare una vera e propria power unit di Formula 1, la Toyota utilizza lo stesso V6 biturbo da 2.4 litri ad iniezione diretta della TS050 Hybrid LMP1, abbinato ad un'unità elettrica che consente di arrivare alla soglia di 1000 cv di potenza e alla monoscocca in fibra di carbonio.

POTENZA ESTREMA Esposta per la prima volta a gennaio al Salone di Tokyo 2018 la concept iper sportiva di Toyota è in già in fase di sviluppo per entrare in produzione. L’ultima fatica della divisione Gazoo Racing può contare su un motore benzina V6 biturbo da 2,4 litri abbinato a due motori elettrici e su una batteria agli ioni di litio. Le immagini in gallery sono ancora quelle della concpet, cosa ne pensate? Il progetto definitivo si distanzierà molto secondo voi?